Совет директоров "Детского мира" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Детского мира" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров, на котором будет приниматься этот вопрос, пройдет 30 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании - 6 июня.

В повестку годового собрания акционеров также входят вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, об избрании совета директоров (кандидаты в совет не указаны - ИФ), утверждении устава в новой редакции и утверждении аудитора.

В настоящий момент "Детский мир" трансформируется в частную компанию, этот процесс должен завершиться в 2023 году. Недавно у ритейлера сменился основной акционер - теперь 29,9% владеет консорциум инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым.

Дивидендная политика "Детского мира" предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ. Таким образом, чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ служит ориентиром для размера дивидендов.

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" в 2022 году по РСБУ выросла на 32,6% и составила 9,92 млрд рублей.

В ноябре прошлого года ритейлер сообщал о том, что не планирует выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года - с учетом высокого уровня рыночной волатильности, а также необходимости сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для поддержания рыночной позиции.

По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды, однако промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года выплачивались в размере 5,2 рубля на акцию, в сумме - 3,843 млрд рублей, что соответствует 60% скорректированной прибыли по РСБУ за этот период (6,3 млрд рублей).