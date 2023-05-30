На старте торгов вторника индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 1,3%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник открылись коррекционным снижением blue chips на фоне просевшей нефти и эскалации геополитической напряженности после атак беспилотников на жилые здания в Москве. Лидируют в откате акции "ТГК-1" из-за рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за 2022 год.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1%, до 2705,48 пункта, индекс РТС снизился на 1,3%, до 1050,34 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,9%.

Доллар подорожал на 24 копейки до 81,07 рубля.

В Москве рано утром зафиксированы атаки БПЛА на жилые здания. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, были незначительно повреждены несколько зданий, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о нескольких дронах, сбитых на подлете к Москве.

В Минобороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.

Подешевели расписки OZON (-3,9%), TCS Group (-2,9%), акции UC Rusal (-2,6%), "Яндекса" (-2%), Сбербанка (-1,6% и -1,6% "префы"), "Аэрофлота" (-1,5%), ВТБ (-1,3%), "Московской биржи" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%, до 435,65 рубля), "НОВАТЭКа" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -1,6% "префы"), "Северстали" (-0,6%), "Норникеля"

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "ТГК-1" (-6%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год и чистую прибыль в размере 7,13 млрд рублей не распределять, говорится в сообщении компании.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+3,6%), "РусГидро" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

"Московская биржа" с 16 июня включит в базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС обыкновенные акции ПАО "ФСК-Россети" (-0,9%) и ПАО "Сегежа Групп" (+0,2%), сообщается в пресс-релизе биржи.

Группа "Детский мир" (+4%, до 70,9 рубля) в рамках добровольной оферты предложила выкупить акции у миноритариев ПАО за 71,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, во вторник индекс МосБиржи может опуститься ниже отметки 2700 пунктов, рискуя растерять все приобретения понедельника: рынок выглядит несколько перегретым после двух сессий роста, а также усиления консервативных настроений из-за геополитических опасений. Индекс МосБиржи на данный момент достиг локальных целей роста, полагают эксперты.

Наиболее устойчивыми в этой ситуации могут оказаться дивидендные истории, в частности, акции "ЛУКОЙЛа" в преддверии дивидендной отсечки ("гэп" на Мосбирже ожидается 2 июня - ИФ). В аутсайдерах, скорее всего, будут бумаги, которые и раньше выглядели слабо, прежде всего это акции "Газпрома", "Магнита" и "префы" "Сургутнефтегаза", считают аналитики ПСБ.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", под конец недели у "ЛУКОЙЛа" пройдет дивидендная отсечка, что спровоцирует снижение индекса МосБиржи. В дальнейшем приток ликвидности от реинвестирования дивидендов позитивно скажется на рынке. Есть вероятность, что на американском рынке основные индексы перепишут годовые максимумы на фоне достижения договоренности Белого дома и Конгресса о повышении потолка госдолга. Дальнейший тренд уже будет завить от ФРС и выходящей статистики по инфляции.

В США в понедельник биржи не работали из-за праздника (День памяти). Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. Осталась всего неделя до 5 июня - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен обозначила как дедлайн для повышения лимита госзаимствований, отмечает Market Watch.

Голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого американским президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, запланировано на среду. Далее соглашение поступит на голосование в Сенат.

Ограничение государственных расходов, предусмотренное согласованной сделкой, может дополнительно ослабить экономическую активность, которая и так сдерживается ужесточением денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Во вторник в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2% к уровню пятницы).

Инвесторы ждут новостей относительно решения проблемы потолка госдолга в США, а также важных статистических данных. В частности, в среду в Китае будет опубликовано значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) за май, а в пятницу в Южной Корее будут обнародованы данные об изменении ВВП страны в первом квартале и майской инфляции.

Безработица в Японии в апреле опустилась до 2,6% по сравнению с максимальными за четырнадцать месяцев 2,8% в марте. Эксперты в среднем ожидали снижения до 2,7%, по данным Trading Economics.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 132 открытых вакансии, как и в марте. Это самый низкий показатель с августа 2022 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают на фоне низкой активности торгов после выходных в США и Великобритании. К 10:02 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6%, до $76,56 за баррель (+0,2% в понедельник), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4% к уровню закрытия торгов пятницы, до $72,37 за баррель.