Губернатор Подмосковья сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Утром 30 мая несколько беспилотников были сбиты в Подмосковье, сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал он и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

"Все экстренные службы работают. Будем информировать", - добавил Воробьев.

Рано утром и в Москве БПЛА атаковали несколько зданий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его сведениям, серьезно пострадавших нет. На время работы экстренных служб из двух жилых домов эвакуировали жильцов нескольких подъездов.