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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Губернатор Подмосковья сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Утром 30 мая несколько беспилотников были сбиты в Подмосковье, сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал он и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

"Все экстренные службы работают. Будем информировать", - добавил Воробьев.

Рано утром и в Москве БПЛА атаковали несколько зданий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его сведениям, серьезно пострадавших нет. На время работы экстренных служб из двух жилых домов эвакуировали жильцов нескольких подъездов.

Андрей Воробьев Подмосковье Сергей Собянин ПВО Московская область Москва
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