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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Собянин заявил об атаке БПЛА на Москву

Никто серьезно не пострадал

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В столице рано утром после атаки БПЛА были незначительно повреждены несколько зданий, на данный момент никто серьезно не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Сергей Собянин
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