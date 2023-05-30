Акционеры Polymetal одобрили редомициляцию в Казахстан

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Polymetal на внеочередном собрании во вторник одобрили все решения, предложенные советом директоров, в том числе редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане, сообщила компания.

Для принятия решения было необходимо квалифицированное большинство (75%) голосов. В результате за проголосовало около 92% акционеров, принявших участие в собрании.

Хотя явка была относительно невелика, в собрании приняло участие около 34% акционеров.

Polymetal напоминает, что редомициляция, помимо одобрения акционеров, зависит от ряда других условий "и будет продолжена при уверенности совета директоров в постоянном соблюдении всех применимых санкционных требований". "Компания и совет директоров продолжают работать с юридическими консультантами, чтобы иметь возможность дать такую гарантию", - отмечает компания. На данный момент ожидается, что при условии постоянного соблюдения санкционного режима и соответствия другим требованиям, редомициляция будет проходить в соответствии с озвученным ранее порядком.

В середине мая США ввели блокирующие санкции против АО "Полиметалл" - зарегистрированного в РФ юрлица, которое, помимо прочего, выступает холдинговой компанией для активов Polymetal в России. Но ни материнская компания - зарегистрированная на Джерси Polymetal International plc, ни ее структуры за пределами РФ в санкционный список не попали. То есть Polymetal и его операционная деятельность за пределами РФ не подпадают под блокирующие санкции, запрет на совершение сделок лицами из США не распространяется на саму компанию, ее неподсанкционных "дочек" или неподсанкционных аффилированных лиц. Этому вопросу OFAC посвятил отдельное разъяснение.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).