CEO и CFO Polymetal покинули должности в попавшем под санкции АО "Полиметалл"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - CEO Polymetal Виталий Несис и CFO Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в подпавшем под санкции АО "Полиметалл" и его дочерних компаниях. Павел Данилин, исполнительный вице-президент по стратегическому развитию, покинул компанию, сообщает Polymetal.

Несис и Назимок сохранят нынешние должности в головной компании и сосредоточат усилия на операционной деятельности в Казахстане, а также на редомициляции Polymetal в Международный финансовый центр Астана (МФЦА). По окончании этого процесса они продолжат работать над потенциальным разделением активов группы по юрисдикциям.

Совет директоров Polymetal планирует до конца июня подготовить сообщение о результатах рассмотрения доступных опций по прекращению владения АО "Полиметалл".

Управление активами в России сейчас делегировано руководителям АО "Полиметалл".

Все соглашения о предоставлении Polymetal и ее "дочками" за пределами России услуг для АО "Полиметалл" и его дочерних обществ расторгнуты, все платежи в их пользу прекращены или приостановлены.

В середине мая США ввели блокирующие санкции против АО "Полиметалл" - зарегистрированного в России юрлица, которое, помимо прочего, выступает холдинговой компанией для активов Polymetal в России. Но ни материнская компания - зарегистрированная на Джерси Polymetal International plc, ни ее структуры за пределами России в санкционный список не попали. То есть Polymetal и его операционная деятельность за пределами России не подпадают под блокирующие санкции, этому вопросу OFAC посвятил отдельное разъяснение.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).