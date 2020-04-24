Менеджеров комбината "Мечела" будут судить за загрязнение реки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинске Металлургический районный суд рассмотрит уголовное дело трех менеджеров Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в "Мечел"), которых обвиняют в загрязнении реки Миасс промышленными стоками со ртутью и фенолом. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

Под суд пойдут начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ЧМК, его заместитель и главный инженер предприятия. Им вменяют ч.2 ст.247 УК (нарушение правил обращения химических веществ, повлекших загрязнение окружающей среды).

"По версии следствия, в 2016-2018 годах они нарушили свои должностные обязанности по обеспечению экологически безопасной работы предприятия. В результате в Миасс были сброшены загрязняющие вещества в концентрации, превышающей предельно допустимую. Ущерб реке превысил 250 млн рублей, подсчитали эксперты.

В пресс-службе ЧМК "Интерфаксу" сообщили, что считают "предъявленные обвинения не имеющими оснований", и пообещали доказать в суде неправомерность обвинения.

В областной прокуратуре сообщили, что арестовано имущество обвиняемых на общую сумму более 20 млн рублей в счет погашения причиненного ущерба. Комбинат уже потратил больше 100 млн рублей на устранение нарушений и уменьшение вредного воздействия на Миасс.

Суд уже рассматривает иск Челябинского природоохранного прокурора о взыскании с предприятия ущерба, причиненного окружающей среде, в пользу Челябинска и Красноармейского района, где произошло загрязнение.

Уголовное дело на менеджеров ЧМК возбудили в июне 2019 года после проверок Росприроднадзора. Исследования показали, что в реке Миасс многократно превышены нормативы содержания ртути и других вредных веществ. В частности, по данным регуправления Росприроднадзора, максимальное содержание нефтепродуктов было превышено в 10 раз, нитрита-аниона - в 1,6 раза, ртути - в 29 раз, фенолов - в 7 раз, бензапирена - в 2,1 раза.

Пробы были взяты в трех местах стоков на территории ЧМК и ООО "Челябинский завод по производству коксохимической продукции" ("Мечел-Кокс"), оба входят в группу "Мечел".

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.