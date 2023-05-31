"Норникель" увеличил оценку профицита никеля в 2023 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Норильский никель" пересмотрел оценку профицита рынка никеля в 2023 году до более чем 200 тысяч тонн никеля, говорится в обзоре рынка металлов, подготовленного компанией.

В феврале "Норникель" опубликовал оценку, предполагающую профицит никеля в 122 тысячи тонн в этом году.

Пересмотр вызван более низким, чем ожидалось, производством нержавеющей стали в Индонезии, а также меньшим использованием никеля в секторе аккумуляторов на фоне увеличения производства NPI в Индонезии и новых мощностей класса 1 в Китае и Индонезии.

В 2024 году на рынке никеля сохранится профицит более 180 тысяч тонн, при этом основная его часть по-прежнему будет приходиться на низкосортный никель, считает компания.

"Норникель" также снизил ожидания по дефициту палладия в этом году - с 300 тысяч унций (оценка сделана в феврале этого года) до 200 тысяч унций, ввиду более слабого, чем ожидалось, восстановления авторынка ("Норникель" сократил прогноз мирового производства автомобилей с ДВС на 2,5 млн единиц), и не такого сильного влияния новых стандартов выбросов в Китае на содержание палладия в автокатализаторах.

"В 2024 году, если рост вторичной переработки вернется на траекторию роста и будет опережать по темпам восстановление спроса, мы ожидаем, что рынок палладия станет сбалансированным", - прогнозирует компания.

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