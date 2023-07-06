"Норникель" продал дистрибьютора в США группе TMP Metals за наличные

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Эксклюзивный дистрибьютор "Норникеля" по никелю, металлам платиновой группы и кобальту в Северной и Южной Америке - Norilsk Nickel USA приобретен - компанией TMP Metals Group, сообщил "Норникель".

Покупатель заплатил за актив наличными.

"Мы рассматриваем эту сделку как возможность оптимизировать наш глобальный дистрибьюторский бизнес и в то же время помочь наладить более устойчивый поток низкоуглеродных никеля и палладия для промышленных потребителей в регионе", - заявил вице-президент "Норникеля" по продажам и сбыту Антон Берлин.

В результате сделки TMP Metals Group, Inc. станет одним из ведущих поставщиков металлов и металлопродукции в Северной Америке, Латинской Америке и Южной Америке, говорится в сообщении.

"Это захватывающее время, чтобы стать важным поставщиком важнейших металлов для новой экономики. Никель, платина и палладий являются ключевыми компонентами в производстве электромобилей, солнечных батарей и ветряных турбин. Чтобы декарбонизировать планету, рынок должен производить их в четыре раза больше, чем сейчас", - заявил основатель и председатель совета директоров TMP Рэймонд Ф. Стейплс (Raymond F. Staples).

"Норникель" не комментирует стоимость сделки и свою актуальную стратегию на американском рынке.

Американский рынок является одним из традиционных для сбыта продукции "Норникеля", наряду с европейским. В 2022 году на долю Северной и Южной Америки пришлось 15% в структуре сбыта металлов "Норникеля", в первом квартале этого года доля выросла до 17%. Относительная стабильность объясняется тем, что в прошлом году в основном продавались законтрактованные в конце 2021 года объемы; клиенты "Норникеля" выполняли свои обязанности, так как компания не находится под санкциями, поясняли представители ГМК.

При этом доля Азии подросла в 2022 году с 27% до 31%, а в первом квартале - до 45%, что сделало именно этот регион основным направлением поставок. Рост отгрузок в Азию происходит за счет Европы, доля которой сократилась с 53% в 2021 году до 47% в прошлом году и 24% по итогам первого квартала этого года.