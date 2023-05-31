Ставки по ипотеке в США обновили максимум с прошлого ноября

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 26 мая, вырос до максимального уровня с начала ноября прошлого года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 6,91%, подскочив за неделю на 22 базисных пунктов.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю снизилось на 3,7% после падения на 4,6% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки понизился на 6,9%.

"Спрос на рефинансирование практически целиком зависит от уровня ставок, однако объем покупок ограничен недостаточным предложением домов на рынке", - отметил старший экономист MBA Майкл Фратантони.