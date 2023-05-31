"Мечел" сократил добычу угля на 25% из-за дефицита провозных мощностей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Мечел" в I квартале 2023 года сократил добычу угля на 25% к аналогичному периоду 2022 года и на 16% к IV кварталу 2022 года, до 2,1 млн тонн, сообщила компания.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 34% квартал к кварталу, антрацита - на 18%, энергетического угля - на 8%.

"В отчетном периоде горнодобывающий сегмент бизнеса "Мечела" работал в условиях дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне и связанных с этим ограничений (конвенций) по перевозке грузов, вследствие чего у компании не было возможности в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка угля. Логистические сложности стали основным сдерживающим фактором, повлиявшим на структуру продаж в I квартале 2023 года. Исходя из сложившейся ситуации, мы были вынуждены корректировать производственные планы в сторону уменьшения как на "Южном Кузбассе", так и в "Якутугле", - объяснил через пресс-службу гендиректор "Мечела" Олег Коржов.

Продажи пылеугольного топлива (PCI) выросли в 1,8 раза в связи с накоплением крупных партий в дальневосточных портах к концу IV квартала 2022 года.

Объем реализации железорудного концентрата сократился на 18% г/г, но вырос более чем в 2 раза к предыдущему кварталу. Рост производства Коршуновского ГОКа произошел благодаря бесперебойной работе и переработке руды более высокого качества.

Продажи кокса снизились на 4% г/г, но выросли на 19% кв/кв. Высвобожденный с западных направлений объем кокса был реализован на внутреннем рынке, где наблюдался устойчивый рост спроса на эту продукцию, отмечает "Мечел".

Объем производства чугуна предприятиями металлургического дивизиона группы снизился на 2% г/г, до 835 тыс. тонн, выплавка стали - на 3%, до 906 тыс. тонн.

Производство группы "Мечел", тыс. тонн:

Наименование продукции I кв. 2023 г. Изменение к I кв. 2022 г.,% Изменение к IV кв. 2022 г., % Уголь 2 105 -25 -16 Чугун 835 -2 +2 Сталь 906 -3 +3 Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 667 646 -4 +3 Теплоэнергия (Гкал) 1 935 886 -2 +11

Реализация готовой продукции, тыс. тонн: