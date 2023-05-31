"Мечел" сократил добычу угля на 25% из-за дефицита провозных мощностей
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Мечел" в I квартале 2023 года сократил добычу угля на 25% к аналогичному периоду 2022 года и на 16% к IV кварталу 2022 года, до 2,1 млн тонн, сообщила компания.
Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 34% квартал к кварталу, антрацита - на 18%, энергетического угля - на 8%.
"В отчетном периоде горнодобывающий сегмент бизнеса "Мечела" работал в условиях дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне и связанных с этим ограничений (конвенций) по перевозке грузов, вследствие чего у компании не было возможности в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка угля. Логистические сложности стали основным сдерживающим фактором, повлиявшим на структуру продаж в I квартале 2023 года. Исходя из сложившейся ситуации, мы были вынуждены корректировать производственные планы в сторону уменьшения как на "Южном Кузбассе", так и в "Якутугле", - объяснил через пресс-службу гендиректор "Мечела" Олег Коржов.
Продажи пылеугольного топлива (PCI) выросли в 1,8 раза в связи с накоплением крупных партий в дальневосточных портах к концу IV квартала 2022 года.
Объем реализации железорудного концентрата сократился на 18% г/г, но вырос более чем в 2 раза к предыдущему кварталу. Рост производства Коршуновского ГОКа произошел благодаря бесперебойной работе и переработке руды более высокого качества.
Продажи кокса снизились на 4% г/г, но выросли на 19% кв/кв. Высвобожденный с западных направлений объем кокса был реализован на внутреннем рынке, где наблюдался устойчивый рост спроса на эту продукцию, отмечает "Мечел".
Объем производства чугуна предприятиями металлургического дивизиона группы снизился на 2% г/г, до 835 тыс. тонн, выплавка стали - на 3%, до 906 тыс. тонн.
Производство группы "Мечел", тыс. тонн:
|Наименование продукции
|I кв. 2023 г.
|Изменение к I кв. 2022 г.,%
|Изменение к IV кв. 2022 г., %
|Уголь
|2 105
|-25
|-16
|Чугун
|835
|-2
|+2
|Сталь
|906
|-3
|+3
|Электроэнергия (тыс. кВт.ч)
|667 646
|-4
|+3
|Теплоэнергия (Гкал)
|1 935 886
|-2
|+11
Реализация готовой продукции, тыс. тонн:
|Наименование продукции
|I кв. 2023 г.
|Изменение к I кв. 2022 г.,%
|Изменение к IV кв. 2022 г., %
|Концентрат коксующегося угля
|553
|-35
|-34
|в том числе реализация концентрата коксующегося угля на третьих лиц
|323
|-24
|-41
|Угли PCI
|423
|+80
|+91
|в том числе реализация PCI на третьих лиц
|423
|+80
|+91
|Антрациты
|218
|-24
|-18
|в том числе реализация антрацитов на третьих лиц
|195
|-16
|-16
|Энергетические угли
|700
|-18
|-8
|в том числе реализация энергетических углей на третьих лиц
|551
|-15
|+7
|Железорудный концентрат
|305
|-18
|+109
|в том числе реализация ЖРК на третьих лиц
|5
|-20
|+18
|Кокс
|560
|-4
|+19
|в том числе реализация кокса на третьих лиц
|177
|-10
|+71
|Ферросилиций
|18
|-17
|-2
|в том числе реализация ферросилиция на третьих лиц
|13
|-24
|+1
|Сортовой прокат
|595
|-7
|-2
|Плоский прокат
|111
|+9
|+6
|Метизы
|119
|-15
|+5
|Кованые изделия
|9
|-30
|-4
|Штампованные изделия
|16
|-24
|+15