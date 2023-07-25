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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Мишустин поручит ведомствам и РЖД расширить провозную мощность Восточного полигона

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU -Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал работникам Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, что поручит Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения провозной мощности.

"Без увеличения провозной мощности нам не справиться с теми задачами, которые стоят, в том числе, по расширению провозных мощностей для Восточного полигона, - сказал он. - Необходимо иметь как провозные мощности, так и портовую инфраструктуру, и логистика тогда будет... готова для увеличения грузопотока".

"Обязательно нужно дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД. Я понимаю, что здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Но надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности", - сказал премьер.

Он добавил, что это "ключ к тому, чтобы справиться с задачами, в том числе, и с национальными целями развития, которые перед нами ставит президент".

"Поэтому просьба мне доложить, соответствующее поручение мы сформулируем", - заключил Мишустин.

Минпромторг Минтранс РЖД Михаил Мишустин
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