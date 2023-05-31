Число открытых вакансий в США в апреле выросло до максимума за 3 месяца

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В США в апреле 2023 года количество открытых вакансий в США выросло до максимальных за три месяца 10,103 млн по сравнению с пересмотренными 9,745 млн в марте, говорится в отчете Минтруда США, основанном на результатах ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение показателя до 9,375 млн с объявленного ранее мартовского уровня в 9,59 млн.

Это очередное подтверждение того, что достаточного "охлаждения" американской экономики не произошло, и Федеральная резервная система может продолжить подъем ставки, отмечает Market Watch.

Количество открытых вакансий является одним из ключевых индикаторов ситуации на американском рынке труда и в экономике в целом. Показатель существенно снизился с прошлогодних максимумов, но остается значительно выше уровней, которые хотел бы видеть Федрезерв, добивающийся ослабления инфляционного давления.

Число вакансий в сфере розничной торговли увеличилось в апреле на 209 тысяч, в здравоохранении и соцзащите - на 185 тысяч, в транспортно-логистическом секторе - на 154 тысячи.

Количество уволившихся по различным причинам людей в апреле составило 3,79 млн человек по сравнению с 3,84 млн месяцем ранее и было минимальным с марта 2021 года.