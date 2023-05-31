Toyota начнет производство электрического внедорожника в Кентукки в 2025 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует начать производство электрического внедорожника на своем предприятии в американском штате Кентукки в 2025 году. Это будет первый электромобиль Toyota, собираемый в США, отмечает Market Watch.

Компания сообщила, что аккумуляторы для этих электромобилей будут производиться на заводе Toyota в Северной Каролине, который строится в настоящее время. Toyota инвестирует дополнительно $2,1 млн в это предприятие, чтобы подготовить инфраструктуру для поддержки производства в Кентукки.

Таким образом, общий объем инвестиций в строительство завода в Северной Каролине достигнет $5,9 млрд.