LG Energy вложит $3 млрд в расширение выпуска аккумуляторов в Мичигане

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution Ltd. инвестирует около 4 трлн вон ($3 млрд) в расширение мощностей своего предприятия в Мичигане после подписания соглашения о поставке аккумуляторов японскому автопроизводителю Toyota Motor Co.

В соответствии с заключенным соглашением, LG Energy будет поставлять литий-ионные аккумуляторные модули общей емкостью 20 гигаватт-часов в год для электромобилей Toyota, собираемых в США, с 2025 года, говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

LG Energy будет осуществлять поставки батарей со своего предприятия в Мичигане. Мощности этого завода будут увеличены за счет линий, которые займутся производством аккумуляторов эксклюзивно для Toyota.

Инновационные решения LG Energy помогут японскому автопроизводителю расширить линейку выпускаемых электромобилей и запустить сборку новой модели на заводе в Кентукки в 2025 году.

Toyota ставит перед собой цель производить до 3,5 млн электромобилей в год к 2030 году.