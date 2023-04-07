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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Toyota планирует продавать 1,5 млн электромобилей в год к 2026 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Японский автомобильный концерн Toyota Motor Corp. намерен продавать 1,5 млн автомобилей с электроприводом в год к 2026 году, сказал исполнительный вице-президент компании Хироки Накадзима.

В минувшем году компания продала всего 24 тысяч электромобилей, отмечает MarketWatch.

К 2026 году Toyota планирует представить 10 новых моделей машин на электродвигателях. В том числе с 2024 года компания выведет на китайский рынок две новые модели, а в 2025 году начнет производство внедорожника на электроприводе в США.

В конце 2021 года Toyota озвучила цель по продаже 3,5 млн электромобилей в год к 2030 году. "Мы движемся к этой цели по расписанию", - сказал вице-президент компании Ёити Миядзаки.

С начала года капитализация Toyota практически не изменилась, тогда как индекс Nikkei 225 прибавил 5,5%.

Toyota Хироки Накадзима Япония США Ёити Миядзаки Китай
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