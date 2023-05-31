Добывающая золото в России Auriant сократила квартальную выручку вдвое
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, по итогам I квартала 2023 года получила отрицательную EBITDA $0,2 млн против положительной $9,9 млн годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка Auriant вслед за продажами золота упала почти вдвое, до $8,9 млн.
Чистый убыток составил $8,4 млн.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
|Показатель
|I кв. 2023
|I кв. 2022
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|4,47
|6,97
|-36%
|Продажи золота, тыс. унций
|4,76
|9,26
|-49%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|1882
|1861
|1%
|Выручка, $ млн
|8,95
|17,24
|-48%
|Себестоимость, $ млн
|(8,94)
|(8,45)
|6%
|Чистая прибыль (убыток), $ млн
|(8,44)
|4,70
|-
|EBITDA, $ млн
|(0,20)
|9,88
|-
|Маржа EBITDA
|-
|57%
|-
|Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн
|1,55
|9,08
|-83%
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Староверинская (Солкокон) в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.