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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Добывающая золото в России Auriant сократила квартальную выручку вдвое

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, по итогам I квартала 2023 года получила отрицательную EBITDA $0,2 млн против положительной $9,9 млн годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка Auriant вслед за продажами золота упала почти вдвое, до $8,9 млн.

Чистый убыток составил $8,4 млн.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель I кв. 2023 I кв. 2022 Динамика
Производство золота, тыс. унций 4,47 6,97 -36%
Продажи золота, тыс. унций 4,76 9,26 -49%
Средняя цена реализации, $ за унцию 1882 1861 1%
Выручка, $ млн 8,95 17,24 -48%
Себестоимость, $ млн (8,94) (8,45) 6%
Чистая прибыль (убыток), $ млн (8,44) 4,70 -
EBITDA, $ млн (0,20) 9,88 -
Маржа EBITDA - 57% -
Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн 1,55 9,08 -83%

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Староверинская (Солкокон) в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.

Забайкалье Тува Auriant Швеция
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