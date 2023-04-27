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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Добывающая золото в России шведская Auriant сократила добычу на 36%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Шведская компания Auriant Mining, добывающая золото в России, в I квартале 2023 года сократила производство на 36% в годовом измерении, до 4,7 тысячи унций.

Продажи упали на 49%, до 4,8 тысячи унций.

Производственные показатели Auriant Mining:

Показатель I кв. 2023 I кв. 2022 Динамика
ТАРДАН
Добыча руды, тыс. т 21,3 51,1 -58%
Средние содержания, г/т 2,01 2,63 -24%
Переработка руды на CIL, тыс. т 100,7 96,3 5%
Средние содержания, г/т 1,54 2,44 -37%
Производство золота, тыс. унций 4,469 6,967
СОЛКОКОН
Производство золота, тыс. унций -* - -
ИТОГО выпуск золота, тыс. унций 4,469 6,967 -36%

* производства на Солкоконе нет в I квартале в связи с сезонностью россыпной добычи

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.

Auriant Швеция Тува Забайкалье
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