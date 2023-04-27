Добывающая золото в России шведская Auriant сократила добычу на 36%
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Шведская компания Auriant Mining, добывающая золото в России, в I квартале 2023 года сократила производство на 36% в годовом измерении, до 4,7 тысячи унций.
Продажи упали на 49%, до 4,8 тысячи унций.
Производственные показатели Auriant Mining:
|Показатель
|I кв. 2023
|I кв. 2022
|Динамика
|ТАРДАН
|Добыча руды, тыс. т
|21,3
|51,1
|-58%
|Средние содержания, г/т
|2,01
|2,63
|-24%
|Переработка руды на CIL, тыс. т
|100,7
|96,3
|5%
|Средние содержания, г/т
|1,54
|2,44
|-37%
|Производство золота, тыс. унций
|4,469
|6,967
|СОЛКОКОН
|Производство золота, тыс. унций
|-*
|-
|-
|ИТОГО выпуск золота, тыс. унций
|4,469
|6,967
|-36%
* производства на Солкоконе нет в I квартале в связи с сезонностью россыпной добычи
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.