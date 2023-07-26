Добывающая в России золото Auriant во II квартале снизила производство на 13%
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, во II квартале, по подсчетам, произвела 5,8 тысячи унций золота, на 13% меньше, чем годом ранее. Квартальные продажи, по подсчетам, снизились на 6%, до 4,3 тысячи унций.
Компания сообщила, что по итогам I полугодия 2023 года произвела 10,3 тысячи унций золота и продала 9,1 тыс. унций.
Производственные показатели Auriant Mining:
|Показатель
|II кв. 2023*
|II кв. 2022*
|Динамика*
|I полугодие 2023
|I полугодие 2022
|Динамика
|Тардан
|Добыча руды, тыс. т
|45,3
|126,6
|-64%
|66,6
|177,7
|-63%
|Средние содержания, г/т
|2,60
|2,34
|11%
|2,41
|2,42
|0%
|Переработка руды на CIL, тыс. т
|103,2
|96,3
|7%
|203,9
|192,6
|6%
|Средние содержания, г/т
|1,79
|2,47
|-27%
|1,67
|2,46
|-32%
|Производство золота, тыс. унций
|5,712
|6,599
|-13%
|10,181
|13,566
|-25%
|Солкокон
|Производство золота, тыс. унций
|0,092
|0,039
|140%
|0,092
|0,039
|140%
|ИТОГО выпуск золота, тыс. унций
|5,804
|6,638
|-13%
|10,273
|13,605
|-24%
|Продажи золота, тыс. унций
|4,336
|4,608
|-6%
|9,091
|14,000
|-35%
* расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.