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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Добывающая в России золото Auriant во II квартале снизила производство на 13%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, во II квартале, по подсчетам, произвела 5,8 тысячи унций золота, на 13% меньше, чем годом ранее. Квартальные продажи, по подсчетам, снизились на 6%, до 4,3 тысячи унций.

Компания сообщила, что по итогам I полугодия 2023 года произвела 10,3 тысячи унций золота и продала 9,1 тыс. унций.

Производственные показатели Auriant Mining:

Показатель II кв. 2023* II кв. 2022* Динамика* I полугодие 2023 I полугодие 2022 Динамика
Тардан
Добыча руды, тыс. т 45,3 126,6 -64% 66,6 177,7 -63%
Средние содержания, г/т 2,60 2,34 11% 2,41 2,42 0%
Переработка руды на CIL, тыс. т 103,2 96,3 7% 203,9 192,6 6%
Средние содержания, г/т 1,79 2,47 -27% 1,67 2,46 -32%
Производство золота, тыс. унций 5,712 6,599 -13% 10,181 13,566 -25%
Солкокон
Производство золота, тыс. унций 0,092 0,039 140% 0,092 0,039 140%
ИТОГО выпуск золота, тыс. унций 5,804 6,638 -13% 10,273 13,605 -24%
Продажи золота, тыс. унций 4,336 4,608 -6% 9,091 14,000 -35%

* расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.

Забайкалье Auriant Тува Швеция
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