Добывающая в России золото Auriant во II квартале снизила производство на 13%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, во II квартале, по подсчетам, произвела 5,8 тысячи унций золота, на 13% меньше, чем годом ранее. Квартальные продажи, по подсчетам, снизились на 6%, до 4,3 тысячи унций.

Компания сообщила, что по итогам I полугодия 2023 года произвела 10,3 тысячи унций золота и продала 9,1 тыс. унций.