Victoria's Secret резко сократила квартальную чистую прибыль

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, в первом квартале 2023 финансового года (завершился 29 апреля) резко сократила чистую прибыль, что вызвало падение котировок акций почти на 16%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $1 млн, или 1 цент в расчете на акцию, против $81 млн, или 93 цента на акцию, годом ранее.

Выручка опустилась на 5,1% - до $1,407 млрд против $1,484 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи снизились на 11%.

Victoria's Secret ожидает, что во втором финквартале выручка уменьшится на 4-6% по сравнению с $1,521 млрд годом ранее. По итогам всего 2023 фингода прогнозируется сокращение выручки на несколько процентов (с $6,344 млрд).

Котировки акций Victoria's Secret в ходе дополнительных торгов в среду упали на 15,8% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца рухнула на 46% (до $1,7 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 прибавил 5,8%.

Victoria's Secret была образована в результате разделения бизнеса L Brands Inc. на две компании, процесс завершился в августе 2021 года.