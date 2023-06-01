Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Victoria's Secret резко сократила квартальную чистую прибыль

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, в первом квартале 2023 финансового года (завершился 29 апреля) резко сократила чистую прибыль, что вызвало падение котировок акций почти на 16%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $1 млн, или 1 цент в расчете на акцию, против $81 млн, или 93 цента на акцию, годом ранее.

Выручка опустилась на 5,1% - до $1,407 млрд против $1,484 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи снизились на 11%.

Victoria's Secret ожидает, что во втором финквартале выручка уменьшится на 4-6% по сравнению с $1,521 млрд годом ранее. По итогам всего 2023 фингода прогнозируется сокращение выручки на несколько процентов (с $6,344 млрд).

Котировки акций Victoria's Secret в ходе дополнительных торгов в среду упали на 15,8% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца рухнула на 46% (до $1,7 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 прибавил 5,8%.

Victoria's Secret была образована в результате разделения бизнеса L Brands Inc. на две компании, процесс завершился в августе 2021 года.

L Brands Victoria's Secret США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несис назвал "достаточно обширными" последствия санкций для российских активов Polymetal

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Фондовые индексы США снизились в среду

Фондовые индексы США снизились в среду

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Изменения в демпфер, снижающие выплаты нефтяникам вдвое, могут перенести на сентябрь

"Норникель" допустил перенос сроков реализации проекта Южный кластер

Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники

Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники

"Магнит" поменяет структуру управления

"Магнит" поменяет структуру управления
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });