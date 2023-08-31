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Victoria's Secret неожиданно завершила квартал с чистым убытком

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американская Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, во втором квартале 2023 финансового года ([завершился 31 июля) неожиданно получила чистый убыток.

За отчетный период чистый убыток компании составил $1,4 млн, или 2 цента в расчете на акцию, против чистой прибыли $69,9 млн, или 83 цента на акцию, годом ранее.

Выручка опустилась на 6,2% - до $1,43 млрд. Сопоставимые продажи снизились на 11%.

Компания три месяца назад планировала получить прибыль в диапазоне 10-40 центов на акцию при снижении выручки на несколько процентов. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку на уровне $1,44 млрд.

Victoria's Secret теперь ожидает, что по итогам всего 2023 фингода выручка может уменьшиться на 1-7%, в то время как ранее прогнозировалось изменение от нулевого до снижения на несколько процентов.

В третьем финквартале компания предполагает убыток в диапазоне $0,7-1 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Victoria's Secret упалала на 50% (до $1,38 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 прибавил 17,6%.

Victoria's Secret была образована в результате разделения бизнеса L Brands Inc. на две компании, процесс завершился в августе 2021 года.

L Brands Victoria's Secret США
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