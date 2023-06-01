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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в материалах НРД.

Годовое собрание акционеров "ПИКа" назначено на 26 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 1 июня.

По итогам 2021 года "ПИК" также не выплачивал финальные дивиденды. В 2021 году он перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

"ПИК" в последний раз раскрывал операционные результаты и отчетность по МСФО по итогам 2021 года. По РСБУ чистая прибыль компании за 2022 год составила 49,9 млрд рублей.

"ПИК" – крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером является Сергей Гордеев.

ПИК
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