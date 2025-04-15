Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в IR-службе компании.

Официальная рекомендация совета директоров ожидается в мае.

В последний раз "ПИК" платил дивиденды 4 года назад - в 2021 году: 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

Текущую структуру акционеров "ПИК" не раскрывает. Известно, что на конец 2024 года компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым, владели около 15%.

"ПИК" в 2024 году снизил EBITDA по МСФО на 13%, до 92,2 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 1,8 раза, до 28,7 млрд рублей.