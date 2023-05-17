Запасы нефти в США выросли на 5,04 млн баррелей за неделю
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей - до 467,62 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 1,38 млн баррелей и составили 218,33 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 80 тыс. баррелей, до 106,23 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.