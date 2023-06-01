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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Altria закрыла сделку по покупке производителя электронных сигарет NJOY

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Altria Group, одна из крупнейших табачных компаний мира, закрыла сделку по покупке производителя электронных сигарет NJOY Holdings Inc. за $2,75 млрд, говорится в пресс-релизе Altria.

Кроме того, Altria обновила годовой прогноз скорректированной прибыли на акцию с учетом сделки. Теперь компания ожидает показатель 2023 года в диапазоне $4,89-5,03, а не $4,98-$5,13, как сообщалось ранее.

Прогноз включает плановые инвестиции в коммерциализацию NJOY ACE, единственной POD-системы (электронные сигареты с картриджем), получившей одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Altria определила около 70 тыс. американских розничных магазинов, где будет проходить первый этап коммерциализации.

За последний год капитализация Altria снизилась на 17,7%, до $79,3 млрд.

США Altria Group NJOY Holdings Inc
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