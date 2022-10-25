Juul ведет переговоры с двумя крупнейшими инвесторами о финансировании

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электронных сигарет Juul Labs Inc ведет переговоры с двумя крупнейшими инвесторами о предоставлении компании пакета финансовой помощи, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет об американском предпринимателе, участвовавшем в организации бизнеса Hyatt Hotels Corp., Николасе Притцкере и о владельце инвесткомпании в Сан-Франциско Риазе Валани, уточнили собеседники WSJ. Оба бизнесмена инвестировали в Juul на ранних этапах и являются ее крупнейшими акционерами.

Juul может направить предоставленные средства инвесторов на укрепление финансовых позиций компании и на разрешение спора с федеральными властями из-за запрета на продажу продукции в США, отметили также источники. Финансирование также может помочь Juul избежать банкротства. Подробности переговоров, включая сумму и условия, неизвестны.

В то же время переговоры могут завершиться безрезультатно, и тогда Juul продолжит работать над планом банкротства на основании статьи 11 Кодекса о банкротстве США, предполагающей возможность реструктуризации, о чем ранее также сообщалось в WSJ. Компания привлекла двух экспертов по реструктуризации в совет директоров.

Финансовые проблемы настигли Juul после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило продавать продукцию компании на территории Штатов.

Регулятор пошел на такой шаг, заявив, что компания не предоставила достаточных доказательств того, что токсикологический профиль ее продукции соответствует стандартам и требованиям в сфере здравоохранения. Juul после этого обратилась в апелляционный суд, попросив заблокировать решение FDA на время, пока компания обжалует постановление регулятора в суде. Ее просьба была удовлетворена, и FDA приостановило действие запрета.

Между тем за последние несколько лет в американские суды были поданы тысячи исков к Juul, в них компания обвиняется в том, что она продвигала свою продукцию среди детей.

Неясность относительно того, сможет ли Juul остаться на рынке, усложнила ее работу и поставила под вопрос возможность привлечения средств для покрытия судебных издержек.

Между тем помимо объявления о банкротстве и привлечения финансирования у компании также остается еще одна стратегическая альтернатива - продажа бизнеса. Еще один крупнейший акционер Juul - Altria Group Inc. - в прошлом месяце вышел из соглашения о неконкуренции (Non-Compete Agreement, NCA) с Juul, предоставив ей варианты выбора для сохранения бизнеса, включая полную или частичную продажу другой компании.