Broadcom во II финквартале увеличил выручку на 8%, лучше прогноза

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, во втором квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, а также выкупила свои акции более чем на $3 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, чистая прибыль по итогам финквартала, который завершился 30 апреля, составила $3,48 млрд, или $8,15 в расчете на акцию, по сравнению с $2,52 млрд, или $5,93 на акцию за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль повысилась до $10,32 с $9,07 на акцию. Выручка увеличилась до $8,73 млрд с $8,1 млрд.

Аналитики, чье мнение приводит MarketWatch, в среднем оценивали прибыль в $10,12 на акцию при выручке в $8,7 млрд.

Выручка полупроводникового бизнеса Broadcom увеличилась в минувшем квартале на 9% и составила $6,81 млрд, в то время как в сегменте разработки программного обеспечения для инфраструктурных решений продажи прибавили 3% - до $1,93 млрд.

Эксперты в среднем ожидали эти показатели на уровне $6,8 млрд и $1,89 млрд соответственно.

Broadcom ожидает выручку в мае-июле на уровне $8,85 млрд (+5% в годовом выражении), опрошенные FactSet аналитики - $8,72 млрд.

Модели генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта, к которым относится в том числе бот ChatGPT, обеспечат более четверти выручки в 2024 финансовом году, заявил главный исполнительный директор фирмы Хок Тан на конференции с аналитиками.

"Сегодня на эту возможность приходится около 15% выручки нашего полупроводникового сегмента, - отметил топ-менеджер. - При этом в 2022 фингоду эта доля составляла лишь 10%".

Совет директоров компании одобрил выплату 30 июня квартальных дивидендов в размере $4,6 на акцию. Кроме того, в феврале-апреле фирма выкупила и погасила 5,6 млн акций на $3,42 млрд.

Котировки акций Broadcom на дополнительных торгах в четверг понизились на 1,8%. С начала года капитализация компании выросла на 41,3% - до $336,9 млрд. Фондовый индекс Nasdaq за этот период прибавил 25,2%.