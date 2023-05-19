Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Великобритания вложит до $1,24 млрд в полупроводниковую отрасль за 10 лет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Британские власти в ближайшие десять лет инвестируют до миллиарда фунтов стерлингов ($1,24 млрд) в сектор полупроводников. Об этом говорится в пресс-релизе министерства по делам науки, инноваций и технологий и его главы Хлои Смит.

Инвестиции в рамках представленной в пятницу Национальной стратегии по развитию полупроводниковой индустрии, в том числе до 200 млн фунтов в 2023-2025 годах, будут направлены на повышение доступности инфраструктуры, стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и расширение международного сотрудничества.

Новая стратегия призвана закрепить статус Великобритании как научно-технологической супердержавы, обеспечить бесперебойную работу цепочек поставок и защитить технологии от угроз национальной безопасности.

Ранее газета The Japan Times сообщала, что в преддверии саммита G7 в Хиросиме Великобритания и Япония договорились укреплять сотрудничество в области производства полупроводников.

Ежегодно в мире производят более триллиона полупроводников, а к 2030 году размер этого рынка может достичь $1 трлн, говорится в пресс-релизе британского министерства и его главы. "Кроме того, полупроводники лежат в основе технологий будущего, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и связь стандарта 6G", - отмечается в тексте документа.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не согласна на членство Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не согласна на членство Швеции в НАТО

Трюдо на саммите G7 объявил о новых санкциях Канады против России

Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы

Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

Что случилось этой ночью: пятница, 19 мая

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

США запретят импорт своих товаров для порядка 70 компаний, включая российские

Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия меди и никеля из РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });