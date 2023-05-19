Великобритания вложит до $1,24 млрд в полупроводниковую отрасль за 10 лет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Британские власти в ближайшие десять лет инвестируют до миллиарда фунтов стерлингов ($1,24 млрд) в сектор полупроводников. Об этом говорится в пресс-релизе министерства по делам науки, инноваций и технологий и его главы Хлои Смит.

Инвестиции в рамках представленной в пятницу Национальной стратегии по развитию полупроводниковой индустрии, в том числе до 200 млн фунтов в 2023-2025 годах, будут направлены на повышение доступности инфраструктуры, стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и расширение международного сотрудничества.

Новая стратегия призвана закрепить статус Великобритании как научно-технологической супердержавы, обеспечить бесперебойную работу цепочек поставок и защитить технологии от угроз национальной безопасности.

Ранее газета The Japan Times сообщала, что в преддверии саммита G7 в Хиросиме Великобритания и Япония договорились укреплять сотрудничество в области производства полупроводников.

Ежегодно в мире производят более триллиона полупроводников, а к 2030 году размер этого рынка может достичь $1 трлн, говорится в пресс-релизе британского министерства и его главы. "Кроме того, полупроводники лежат в основе технологий будущего, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и связь стандарта 6G", - отмечается в тексте документа.