Туроператоры ожидают роста спроса на речные круизы по России на 12%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Около 100 круизных теплоходов вышли на реки России в навигацию 2023 года, по ее итогам спрос на круизы может вырасти на 10-12%, сообщил председатель комиссии Российского союза туриндустрии РСТ по круизам, директор волгоградской компании "Круиз" Алексей Растегаев.

"По итогам навигации мы ожидаем рост спроса на круизы на 10-12%. Это произойдет за счет прибавления аудитории в прошлом году благодаря программе туристического кешбэка. Сейчас эти новые клиенты возвращаются на наши лайнеры. Кроме того, на реки в нынешнюю навигацию вышло максимальное число судов - около 100", - сказал он.

По словам Растегаева, спрос на майские праздники оказался ниже ожидаемого, зато на июль и август бронирования идут активно.

Как сообщил гендиректор круизного агрегатора "Инфофлот" Андрей Михайловский, есть туристы, которые бронируют круизы на год вперед - на лето 2024 года.

"Самый массовый вид круизного отдыха в стране - круизы выходного дня. Так было всегда и, видимо, будет, потому что решение можно принять буквально накануне, не надо брать отпуск, никаких особенных сборов. И цена минимальная. Это самый ходовой товар в турфирмах", - пояснил Михайловский.

Как отметили в РСТ, наибольшей популярностью пользуются круизы по маршруту Москва - Санкт-Петербург, по городам Золотого кольца, по Волге, на Соловецкие острова. Хорошо продаются также маршруты Москва-Ростов-на-Дону и Москва-Астрахань.