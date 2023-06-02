Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Туроператоры ожидают роста спроса на речные круизы по России на 12%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Около 100 круизных теплоходов вышли на реки России в навигацию 2023 года, по ее итогам спрос на круизы может вырасти на 10-12%, сообщил председатель комиссии Российского союза туриндустрии РСТ по круизам, директор волгоградской компании "Круиз" Алексей Растегаев.

"По итогам навигации мы ожидаем рост спроса на круизы на 10-12%. Это произойдет за счет прибавления аудитории в прошлом году благодаря программе туристического кешбэка. Сейчас эти новые клиенты возвращаются на наши лайнеры. Кроме того, на реки в нынешнюю навигацию вышло максимальное число судов - около 100", - сказал он.

По словам Растегаева, спрос на майские праздники оказался ниже ожидаемого, зато на июль и август бронирования идут активно.

Как сообщил гендиректор круизного агрегатора "Инфофлот" Андрей Михайловский, есть туристы, которые бронируют круизы на год вперед - на лето 2024 года.

"Самый массовый вид круизного отдыха в стране - круизы выходного дня. Так было всегда и, видимо, будет, потому что решение можно принять буквально накануне, не надо брать отпуск, никаких особенных сборов. И цена минимальная. Это самый ходовой товар в турфирмах", - пояснил Михайловский.

Как отметили в РСТ, наибольшей популярностью пользуются круизы по маршруту Москва - Санкт-Петербург, по городам Золотого кольца, по Волге, на Соловецкие острова. Хорошо продаются также маршруты Москва-Ростов-на-Дону и Москва-Астрахань.

РСТ Соловецкие острова Астрахань Волга Алексей Растегаев Андрей Михайловский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госкомиссия оценила обеспеченность извлекаемыми запасами газа в РФ в 90 лет

Госкомиссия оценила обеспеченность извлекаемыми запасами газа в РФ в 90 лет

Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня

Сенат США одобрил законопроект по лимиту госдолга

Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти благодаря отскоку нефти вверх

Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти благодаря отскоку нефти вверх

В России с 1 сентября будет обязательна маркировка БАДов и медизделий

В России с 1 сентября будет обязательна маркировка БАДов и медизделий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });