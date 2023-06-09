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Проезд на регулярных речных маршрутах в Москве по "Тройке" будет стоить 150 рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Одна поездка на новых регулярных речных маршрутах в Москве по карте "Тройка" будет стоить 150 рублей, сообщили в столичном Дептрансе.

Согласно инфографике, опубликованной в телеграм-канале департамента, проезд по карте "Тройка" билета "Кошелек", с помощью бесконтактной системы оплаты проезда и с помощью биометрии до 31 августа этого года обойдемся в 150 рублей в будни и в 300 рублей - в выходные дни. С 1 сентября 2023 года одна поездка будет стоить 150 рублей.

Карта москвича для оплаты проезда на речных маршрутах действовать не будет.

Обладатели "Единого" билета без лимита поездок на 90 и 365 дней смогут воспользоваться своим проездным для оплаты проезда, поездки включены в абонемент.

В департаменте отметили, что первые в мире круглогодичные электросуда скоро будут готовы принять первых пассажиров.

"Каждое судно вмещает до 50 человек. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров. На палубе расположены места для крепления велосипедов. А панорамные окна позволят любоваться городом с реки", - сообщили в департаменте.

Кроме того, в департаменте сообщили, что специально к запуску речных маршрутов был разработан новый дизайн турникетов: они будут короче и тоньше аналогов из метро.

"Маршруты электросудов будут полностью интегрированы в единую систему Московского транспорта. Турникеты смогут принимать "Тройку", бесконтактные банковские карты, телефоны Android с NFC и оплату по распознаванию лица", - отмечается в сообщении.

Тройка Дептранс Москва
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