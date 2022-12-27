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В АТОР назвали 10 самых популярных у туристов регионов России по итогам года

В АТОР назвали 10 самых популярных у туристов регионов России по итогам года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский край стал самым популярным направлением у туристов по итогам 2022 года, в тройку лидеров также вошли Петербург и Кавминводы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По итогам 2022 года три четверти проданных туров и размещения в России пришлось на пять регионов (они же - лидеры и новогоднего спроса в РФ): Краснодарский край (44%), Санкт-Петербург (12%), Кавминводы (9%), Москва (6%) и Подмосковье (5,5%)", - сказали в ассоциации.

В первую десятку популярных регионов также вошли Крым, Калининградская область, Карелия, речные круизы, регионы Урала и Сибири.

Как отметили в АТОР, в 2022 году примерно на 28% вырос речной круизный турпоток, а общее количество туристов на реках России приблизилось к допандемийным показателям.

По словам исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, во внутреннем туризме значительно выросла доля организованного туризма.

"Москва и Петербург, где доля туроператоров была, может быть, не больше 5%, а в Петербурге не больше 3%, выросла в два раза. А динамика спроса у туроператоров выросла на 20-30% в двух столицах. При этом общая динамика турпотока в этих городах тоже увеличилась из-за повышенного спроса. Особенно это заметно в Санкт-Петербурге, но в пределах 5-7%. Абсолютный рекордсмен в этом году - Северный Кавказ. Дагестан, который в 2020-2021 году показывал положительную динамику плюс 15-20%, в этом году - плюс 100% к 2021 году. Черноморское побережье - плюс 35-40%", - сказала она на пресс-конференции.

Ломидзе добавила, что недосчитались в этом году туристов Калининград и Крым.

Петербург Кавминводы Краснодарский край АТОР
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