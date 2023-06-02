Autoliv представит подушку безопасности для мотоциклов в начале 2025 года

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Шведско-американский производитель систем безопасности для транспортных средств Autoliv сообщил, что планирует начать производство подушки безопасности для мотоциклов в первом квартале 2025 года.

Ожидается, что этот защитный механизм может существенно снизить риски серьезных травм для мотоциклистов при лобовых столкновениях.

По оценке компании, в мире насчитывается около 200 млн мотоциклов и скутеров.

С начала года капитализация Autoliv выросла на 7%, до $7 млрд.