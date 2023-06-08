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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:28

Производитель подушек безопасности Autoliv уволит 8 тысяч сотрудников

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Шведско-американский производитель систем безопасности для транспортных средств Autoliv планирует сократить глобальный штат на 8 тысяч ради сокращения расходов.

Увольнения затронут около 11% персонала, включая офисных и заводских сотрудников, работников техцентров и руководителей всех уровней, говорится в пресс-релизе компании.

"Благодаря этим инициативам мы продолжаем оптимизировать свое географическое присутствие и стремиться к более эффективной структуре, одновременно сокращая расходы и поддерживая рентабельность и денежный поток в долгосрочной перспективе", - сказал глава Autoliv Микаэль Братт.

Компания подтвердила прогноз на 2023 год. Она по-прежнему ожидает, что рентабельность по скорректированной операционной прибыли составит 8,5-9% в текущем году, операционный денежный поток - около $900 млн.

С начала 2023 года капитализация Autoliv выросла на 15%, до $7,48 млрд.

Autoliv Микаэль Братт Швеция США
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