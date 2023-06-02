Закупочные цены на пшеницу в РФ выросли после объявления о корректировки базовой цены для пошлины

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Закупочные цены на пшеницу в РФ выросли после того, как было объявлено о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины.

"Изменение цен отсечения в формуле расчета экспортных пошлин, как и ожидалось, способствовало корректировке закупочных цен, которые подросли на 938 рублей, или на 7,09% на воротах глубоководных терминалов", - сообщается в телеграм-канале Союза экспортеров зерна.

Как уточнил "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин, речь идет о пшенице 4 класса (протеин 12,5%). Такой рост произошел фактически за неделю.

Индекс закупочных цен на пшеницу (базис СРТ морские порты Азово-Черноморского бассейна), по данным НТБ на 2 июня, составил 14,17 тыс. рублей за тонну (без НДС), что на 1,72% выше, чем на 1 июня.

Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, рост цен был ожидаемым после объявления об изменении базовой цены.

По его оценке, на юге повышение закупочных цен на пшеницу составило от 400 до 900 рублей за тонну. "Но это происходит на фоне очень низкой ликвидности", - уточнил он.

Этот процесс пока не дошел до центральных регионов и Поволжья. "На востоке страны цены на пшеницу растут, но по другим причинам", - сказал Рылько.

Как сообщалось, с 1 июня вступило в силу постановление правительства о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу до 17 тыс. рублей с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну. Новые пошлины, рассчитанные с учетом этих цен, начнут действовать с 7 июня.

Так, ставка пошлины на экспорт пшеницы снизится до 2 тыс. 856,3 рубля за тонну с 4 тыс. 525,4 рубля неделей ранее. На ячмень ставка пошлины обнулится (1 тыс. 224,7 рубля неделей ранее), на кукурузу снизится до 1 тыс. 214,4 рубля (2 тыс. 753,6 рубля).

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду (закончится 30 июня 2023 года) превысит 55 млн тонн, в том числе 45 млн тонн пшеницы. В новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2023 года) экспорт оценивается в 50-55 млн тонн.