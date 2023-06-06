В ряде регионов подорожала пшеница на фоне нового расчета экспортной пошлины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - На прошлой неделе резко выросли цены на пшеницу в ряде регионов России, говорится в мониторинге компании "ПроЗерно".

Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, серьезные ценовые сдвиги произошли из-за введения в июне новой базовой цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу - 17 тысяч рублей против 15 тысяч рублей за тонну ранее. Однако, по его словам, до отдельных регионов этот процесс пока не дошел.

Согласно мониторингу, цены на пшеницу 3 класса больше всего повысились на Урале - на 700 рублей, до 12 267 рублей за тонну (EXW Европейская Россия, с НДС). На юге рост составил 385 рублей, до 13 700 рублей, в Сибири - 200 рублей, до 11 383 рублей. В то же время в центре цены упали на 485 рублей, до 11 050 рублей за тонну. В остальных регионах ценовые колебания были слабыми.

Как отмечают эксперты, цены на пшеницу 4 класса, которая является основным экспортным товаром, закономерно резко выросли на юге - на 550 рублей, до 12 567 рублей. На Урале рост составил 200 рублей, до 10 883 рублей, в Сибири - 135 рублей, до 10 650 рублей за тонну. В центре цены снизились на 115 рублей, до 9 583 рублей, в Черноземье - на 140 рублей, до 9 330 рублей за тонну.

На юге также резко повысились и цены на ячмень - на 1 015 рублей, до 13 250 рублей за тонну. В Сибири это зерно подорожало на 300 рублей, до 9 117 рублей, в центре - на 265 рублей, до 9 083 рублей, в Черноземье - на 120 рублей, до 8 510 рублей за тонну. В Поволжье цены снизились на 340 рублей, до 9 613 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5 класса изменились слабо. Заметные колебания отмечены лишь на Урале и в Сибири, где рост составил 115 и 250 рублей за тонну, до 9 483 и 9 817 рублей соответственно. Цены на продовольственную рожь были стабильными в Центре и Черноземье, но выросли в Поволжье на 375 рублей, до 7 575 рублей, и в Сибири - на 215 рублей, до 8 100 рублей за тонну. На Урале рост был малозаметным.

Цены на кукурузу больше всего повысились в Поволжье - на 500 рублей, до 10 667 рублей за тонну. На юге рост составил 235 рублей, до 13 300 рублей. В центре кукуруза подешевела на 235 рублей, до 9 833 рублей, в Черноземье - на 170 рублей, до 9 910 рублей за тонну.