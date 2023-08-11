Инвестгруппа "Инсайт" купила лизинговую "дочку" группы Renault

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Инвестгруппа "Инсайт" Авета Миракяна стала владельцем лизинговой компании "РНЛ Лизинг", следует из данных ЕГРЮЛ.

"Мы подтверждаем, что инвестгруппа "Инсайт" Авета Миракяна приобрела 100% долей участия в ООО "РНЛ Лизинг" и аффилированное с ней ООО "РНЛ Финанс" (является 100%-ной дочерней компанией ООО "РНЛ Лизинг")", - прокомментировали "Интерфаксу" в "Инсайте".

Ранее компанией владел французский банк RCI Banque SA, принадлежащий группе Renault.

Сумма сделки не раскрывается. "РНЛ Лизинг" будет сфокусирована на сегменте лизинга легкового и грузового автотранспорта, отметили в "Инсайте".

Экс-гендиректор "ЭсЭфАй" Миракян вместе с партнерами создал группу "Инсайт" в 2022 году. Ему принадлежит 80% компании, по 4% - у Артема Астанина, Антона Баршта, Михаила Гонопольского, Алексея Комара и Давида Погосяна.

Сейчас в портфеле "Инсайта" есть компания, работающая в сегменте лизинга оборудования - "ДельтаЛизинг" (ранее "Сименс Финанс"), а также компания в сегменте сельхозтехники, дорожной и строительной техники - "Флит Финанс" (ранее ООО "Джон Дир Файнэншл"). Кроме того, группа завершила сделку по покупке компании по краткосрочной и долгосрочной аренде автомобилей Rex Rent (бывший Avis).