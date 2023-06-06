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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

"Ростех" консолидирует в "Техмаше" часть активов УВЗ

"Уралвагонзавод" при этом сосредоточится на производстве танков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" переводит четыре предприятия, входящих в концерн "Уралвагонзавод", под управление НПК "Техмаш" (входит в ГК "Ростех"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

Акции "Завода N9", ЦНИИ "Буревестник" и "Уральского завода транспортного машиностроения" ("Уралтрансмаш) переданы в управление НПК 3 мая 2023 года. Акции ЦНИИМ ("Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов") будут переданы "Техмашу" в течение двух недель

"Цель такой перегруппировки - консолидация активов, осуществляющих разработку, производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним, в составе единой структуры. Это позволит активизировать ряд опытно-конструкторских работ, нарастить объемы производства и поставок продукции в войска", - сообщили в "Ростехе".

Сам "Уралвагонзавод" при этом сосредоточится на производстве своей основной военной продукции - танков.

В пресс-службе также отметили, что изменения никак не затронут коллективы этих структур.

"Уралвагонзавод"- многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.

НПК "Техмаш" специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов.

Ростех Техмаш УВЗ Уралвагонзавод
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