"Уралвагонзавод" в I полугодии увеличил производство подвижного состава на 13%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - АО "Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") в январе-июне 2024 года выпустил около 5 тысяч единиц различных видов подвижного состава, что на 13% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора по гражданской продукции предприятия Андрей Абакумов.

"За 6 месяцев 2024 года произведено около 5 тысяч единиц подвижного состава, что в сравнении с прошлым годом составляет прирост в размере 13%. В прошлом году мы в это время были сосредоточены на освоении новой продукции универсальных железнодорожных платформ для Федеральной грузовой компании. А сейчас наша номенклатура постепенно возвращается к традиционной и основное место занимают полувагоны", - отметил он.

Абакумов напомнил, что по итогам 2024 года УВЗ рассчитывает на производство порядка 10 тысяч единиц подвижного состава.

"Будем надеяться, что сегмент специальной техники позволит нам выйти на эти цифры. Наши мощности, как известно, значительно больше, но все же будем пытаться держать эту отметку за базовую", - сказал он.

При этом УВЗ обеспечен заказами на несколько лет вперед.

"Текущая ситуация складывается для нас достаточно комфортным образом. Большой объём естественного выбытия подвижного состава, значительная потребность в приобретении вагонов операторами в связи с изменившимися логистическими маршрутами и плечами доставки традиционных грузов, позволяют нам сегодня иметь достаточно большой пул заказчиков, которому интересна наша продукция", - сказал топ-менеджер.

Как сообщалось, УВЗ в 2024 году планирует увеличить производство вагонов практически в 2 раза. На рынке наблюдается спрос на вагоны-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов, а также на подвижной состав с повышенной грузоподъемностью.

"Уралвагонзавод"- многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, дорожно-строительные машины, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.