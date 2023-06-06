Ozon спрогнозировал рост оборота в 2023 году как минимум на 70%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ozon повысил прогноз по росту GMV на 2023 год и теперь ожидает увеличения показателя не менее чем на 70% год к году. Обновленный прогноз представил CFO Ozon Игорь Герасимов на форуме компании для предпринимателей COM.E On.

"Ozon небольшая компания на рынке ритейла, но сама по себе как организация достаточно крупная. И рост более чем на 70% в этом году - это очень быстро, быстрее рынка и сопоставимо с крупнейшими представителями индустрии", - сказал Герасимов. В пресс-службе Ozon пояснили "Интерфаксу", что речь идет о росте показателя GMV, включая услуги.

Ранее компания сообщала, что по итогам 2023 года ожидает роста GMV не менее чем на 60%.

В 2022 году GMV Ozon, включая услуги, вырос на 86% - до 832,24 млрд рублей.