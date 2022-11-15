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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Ozon в III квартале нарастил оборот на 74%, до 188,1 млрд руб.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ozon по итогам III квартала 2022 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 74% год к году - до 188,1 млрд рублей, говорится в финотчете компании.

Совокупная выручка увеличилась на 48% - до 61,4 млрд рублей.

Компания второй квартал подряд фиксирует положительную скорректированную EBITDA - в отчетном периоде она составила 1,6 млрд рублей против отрицательного показателя в 11,3 млрд рублей в III квартале 2021 года.

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