Ozon в I квартале нарастил оборот на 71%, до 303 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ozon по итогам I квартала 2023 года увеличил оборот (GMV) на 71% - до 303 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - аналитики ожидали, что Ozon нарастит GMV на 60,8%, до 285,3 млрд рублей.

Рост GMV в Ozon связывают с сильными показателями 3P (когда Ozon выступает маркетплейсом). Доля маркетплейса в общем обороте Ozon выросла на 9,1 п.п. - до 79,5%.

Количество заказов выросло на 93%, до 179,3 млн, при росте количества активных покупателей на 29% - до 37 млн. Частотность заказов показа рост на 52% - до 15 заказов в год на клиента.

Выручка Ozon составила 93,25 млрд рублей, показав рост на 47% год к году.

Рост связан с увеличением сервисной выручки в 2,2 раза - до 53,4 млрд рублей. В частности, доходы от комиссий на маркетплейсе увеличились в 2,1 раз - до 39,6 млрд рублей, рекламная выручка - практически втрое, до 10,8 млрд рублей.

Выручка от продажи товаров при этом выросла на 1% - до 39,8 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном периоде составила 8 млрд рублей. Показатель находится в положительной зоне 4-й квартал подряд. В I квартале 2022 года отрицательный показатель скорр. EBITDA составлял 8,9 млрд рублей.

"Компания улучшает рентабельность благодаря эффекту масштаба, оптимизации бизнес-процессов в логистике и другим мерам по улучшению юнит-экономики", - отмечается в сообщении Ozon.

Чистая прибыль Ozon в отчетном периоде составила 10,7 млрд рублей против убытка в 19,1 млрд рублей годом ранее.

Компания сократила CAPEX до 4,5 млрд рублей с 15,4 млрд рублей годом ранее, когда компания активно закупала IT-оборудование.

На 31 марта денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты составили $1,1 млрд, оставшись на сопоставимом уровне с показателем на 31 декабря 2022 года ($1,3 млрд). В рублевом выражении показатель составил 82,4 млрд рублей.