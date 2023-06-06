Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:42

ГОСА "Полюса" не состоялось, рекомендация к повторному собранию - дивиденды не выплачивать

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Полюса", на которое был вынесен вопрос о выплате по итогам 2022 года дивидендов в размере 436,79 рубля на акцию, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания.

Повторное собрание назначено на 7 июля. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, осталась прежней - 12 мая.

На этот раз совет директоров рекомендовал дивиденды не выплачивать.

"Приняв во внимание недавно введенные санкции, совет директоров пересмотрел свою ранее выданную рекомендацию о выплате дивидендов. Совет директоров принял решение рекомендовать повторному ГОСА не выплачивать дивиденды за 2022 год", - заявил "Полюс".

В миреСША ввели санкции против "Полюса" и холдинговой структуры "Полиметалла"Читать подробнее

СД "Полюса" также пересмотрит список кандидатов для избрания в совет директоров и не планирует выдвигать в него независимых кандидатов. Ранее в совет в качестве независимых членов были номинированы глава Союз золотопромышленников РФ Сергей Кашуба, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Волковский и руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц.

В середине мая США объявили о введении санкций в отношении "Полюса" и его бизнес-единиц. В соответствии с генеральной лицензией, выданной OFAC, держатели акций и долговых обязательств "Полюса" должны свернуть всю свою деятельность с участием компании до 17 августа. Великобритания и Австралия также объявили о санкциях против "Полюса".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Паланкоева (29,99%). Free float 22,5%.

Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 1,7% до 2,1%

В РСТ не ждут последствий из-за запрета двум самолетам Southwind Airlines летать в Россию

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,1%, лидирует в откате "Газпром нефть"

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,1%, лидирует в откате "Газпром нефть"

ХКФ банк сменит название

ХКФ банк сменит название

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель

SEC обвинила криптовалютную биржу Binance и её основателя в 13 нарушениях

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });