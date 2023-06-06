ГОСА "Полюса" не состоялось, рекомендация к повторному собранию - дивиденды не выплачивать

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Полюса", на которое был вынесен вопрос о выплате по итогам 2022 года дивидендов в размере 436,79 рубля на акцию, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания.

Повторное собрание назначено на 7 июля. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, осталась прежней - 12 мая.

На этот раз совет директоров рекомендовал дивиденды не выплачивать.

"Приняв во внимание недавно введенные санкции, совет директоров пересмотрел свою ранее выданную рекомендацию о выплате дивидендов. Совет директоров принял решение рекомендовать повторному ГОСА не выплачивать дивиденды за 2022 год", - заявил "Полюс".

СД "Полюса" также пересмотрит список кандидатов для избрания в совет директоров и не планирует выдвигать в него независимых кандидатов. Ранее в совет в качестве независимых членов были номинированы глава Союз золотопромышленников РФ Сергей Кашуба, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Волковский и руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц.

В середине мая США объявили о введении санкций в отношении "Полюса" и его бизнес-единиц. В соответствии с генеральной лицензией, выданной OFAC, держатели акций и долговых обязательств "Полюса" должны свернуть всю свою деятельность с участием компании до 17 августа. Великобритания и Австралия также объявили о санкциях против "Полюса".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Паланкоева (29,99%). Free float 22,5%.