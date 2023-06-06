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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:42

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 1,7% до 2,1%

Он также подтвердил прогноз снижения ВВП РФ на 0,2%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,1% с ожидавшихся в январе 1,7%.

Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год понижен до 2,4% с 2,7%, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Прогнозы организации для России, пересмотренные в апреле, не изменились: ВБ ожидает снижения российского ВВП на 0,2% в 2023 году и его повышения на 1,2% в следующем году.

Всемирный банк РФ
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