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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Минфин предупредил о близости налоговой нагрузки на сырьевой бизнес к потолку

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Налоговое бремя российского сырьевого бизнеса в условиях слабости глобального спроса на его продукцию приближается к потолку, повышение может иметь "деструктивный" эффект, считает Минфин РФ.

"Сейчас мировая экономика замедлилась, и это сказывается на спросе на сырьевые товары. И в этом отношении, конечно, потенциал по повышению налоговой нагрузки на сырьевые сектора достаточно ограничен", - сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов на сессии ПМЭФ-2023, посвященной донастройке налоговой системы РФ.

"Во многих случаях мы уже подобрались к тому пределу, перешагивая через который, уже это (повышение налоговой нагрузки - ИФ) будет иметь деструктивные эффекты на отрасли", - отметил Сазанов, куратор налоговой политики в Минфине.

"По сырьевым секторам мы, с учетом замедления мирового экономического роста, подбираемся к максимальному потенциалу по налоговой нагрузке", - заключил он.

Минфин РФ ПМЭФ
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