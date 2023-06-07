Нефть Brent подешевела до $75,8 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться утром в среду на фоне ожиданий рекордной добычи в США в этом и следующем годах.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $75,8 баррель, что на $0,49 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник контракт подешевел на $0,42 (0,6%), до $76,29 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,44 (0,61%), до $71,3 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов понизились на $0,41 (0,6%), до $71,74 за баррель.

Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,53 млн б/с до 12,61 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе ведомства.

Прогнозный показатель на 720 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 310 тыс. б/с лучше последнего среднегодового рекорда добычи сырой нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Ведомство также повысило прогноз добычи в 2024 году - на 80 тыс. б/с, до 12,77 млн б/с.

Кроме того, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду, в 17:30 мск, опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились примерно на 1,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение на 1,5 млн баррелей.