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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Котировки Brent перешли к росту и достигли $77 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту в среду на фоне ослабления американского доллара.

К 14:24 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,93%), до $77 баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,7 (0,98%), до $72,44 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Кроме того, рынок ожидает публикации в среду данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились в Штатах примерно на 1,7 млн баррелей.

Brent WTI API США Минэнерго
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