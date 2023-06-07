Inditex в I финквартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, выручку - на 13%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, в первом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, выручку - на 13%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в феврале-апреле составила 1,172 млрд евро против 766 млн евро за аналогичный период прошлого года. В расчете на акцию она выросла до 0,375 евро с 0,244 евро.

Выручка повысилась до 7,611 млрд евро по сравнению с 6,742 млрд евро годом ранее.

EBITDA увеличилась до 2,2 млрд евро с 1,92 млрд евро, рентабельность по EBITDA - до 28,8% с 28,4%.

Валовая прибыль поднялась на 14% и достигла 4,6 млрд евро, рентабельность по ней выросла до 60,5% по сравнению с 60,16% год назад.

Ритейлер прогнозирует сохранение рентабельности валовой прибыли примерно на этом уровне в 2023 фингоду, а также расширения торговых площадей примерно на 3%. Компания ожидает капзатраты в этом году в размере 1,6 млрд евро.

Котировки акций Inditex снижаются на 0,7% в начале торгов в среду. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 9,2% (до 99,7 млрд евро), в то время как фондовый индекс IBEX 35 потерял 1,6%.

Inditex, принадлежащий испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.