Ритейлер Inditex увеличил полугодовую чистую прибыль на 40%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, в первом полугодии 2023 финансового года (февраль-июль) увеличила чистую прибыль на 40%, выручку - на 13,5%.

Полугодовая чистая прибыль компании составила 2,51 млрд евро против 1,79 млрд евро годом ранее. Выручка повысилась до 16,85 млрд евро с 14,85 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 16,68 млрд евро.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) поднялась до 3,16 млрд евро по сравнению с 2,43 млрд евро, прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) - до 4,66 млрд евро с 4,03 млрд евро.

Валовая прибыль выросла на 14% и достигла 9,8 млрд евро, рентабельность по ней увеличилась на 27 базисных пунктов - до 58,2%.

Ритейлер по-прежнему прогнозирует сохранение рентабельности валовой прибыли примерно на этом уровне в 2023 фингоду, а также расширения торговых площадей примерно на 3%. Компания подтвердила капзатраты в этом году в объеме 1,6 млрд евро.

На конец июля компания управляла 5 745 магазинами, сообщается в отчетности.

Рыночная стоимость Inditex за последние три месяца выросла на 4,9% (до 111,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс IBEX 35 прибавил 1,3%.

Inditex, принадлежащий испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.