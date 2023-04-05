Власти согласовали сделку по продаже российского бизнеса группы Inditex

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правкомиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила сделку по продаже российских активов испанской группы Inditex, сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Inditex управляет такими магазинами одежды, как Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka и др.

Покупателем АО "Новая мода" (основное юрлицо испанской группы, ранее АО "Зара СНГ") стала компания Fashion and More Management DMCC, сказал замминистра. Издание уточняет, что компания с аналогичным названием зарегистрирована в свободной зоне ОАЭ - Dubai Multi Commodities Centre.

Сумму сделки в Минпромторге не раскрыли.

"Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле - мае", - сказал Евтухов.

Inditex 5 марта 2022 года объявил, что временно приостанавливает работу в РФ. Это коснулось более 500 российских магазинов, в том числе 86 магазинов Zara, и онлайн-продаж. Свое решение компания обосновала невозможностью гарантировать непрерывность операций в стране.

В октябре прошлого года Inditex сообщала, что договорилась о продаже бизнеса в России Daher group, своему франчайзи в Ливане. Отмечалось, что сделка будет означать прекращение операций Inditex в РФ после приостановки 5 марта. Если условия в будущем позволят брендам Inditex вернуться на российский рынок, у компаний есть опция партнерства по системе франчайзинга, сообщала группа.