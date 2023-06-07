Brent подорожала до $77,3 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в среду, положительно реагируя на данные о сокращении запасов в США по итогам минувшей недели.

К 17:43 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,01 (1,32%), до $77,3 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,12 (1,56%), до $72,86 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали роста показателя на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 2,74 млн баррелей, дистиллятов - на 5,07 млн баррелей. Аналитики ожидали роста на 1 млн и 1,18 млн баррелей соответственно.

Поддержку котировкам также оказали данные о росте импорта нефти в Китай в мае на 17% в помесячном исчислении и на 12% - в годовом, до 51,44 млн тонн, или около 12,16 млн баррелей в сутки, написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

"Ослабление спроса в Китае сильно тревожило участников нефтяного рынка в последнее время, и восстановление импорта нефти, скорее всего, окажет рынку определенную поддержку", - сообщили они.